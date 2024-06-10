Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video
İstanbul’da işlettiği bakkalda silah satışı yapan bir kişi operasyonla gözaltına alındı. Bakkalda çok sayıda silah, şarjör ve mermi bulundu.
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