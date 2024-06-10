Silah satılan bakkala operasyon… Silahlarla yakalandı | Video 10.06.2024 | 09:45 İstanbul’da işlettiği bakkalda silah satışı yapan bir kişi operasyonla gözaltına alındı. Bakkalda çok sayıda silah, şarjör ve mermi bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir bakkalda yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. M.G. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakkalın depo kısmında yapılan aramalarda; beş ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, dokuz şarjör ve 19 mermi bulundu. M.G.'nin ikamet adresinde de üç ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 10 mermi ve yasa dışı silah imalatında kullanılan bir adet namlu ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ötürü kaydı olan M.G. yasal işlemlerinin ardından "Silah Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.