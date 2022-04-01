Video Yaşam Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video
Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video

Silah tacirlerine operasyon: 8 gözaltı | Video

01.04.2022 | 12:41

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Mersin ve Konya'da silah ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan projeli çalışma kapsamında, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 2 kentte 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan A.K., E.Ş., İ.I., F.K. ve M.K. Konya'da, F.Ç.G., M.M. ve S.G Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 kaleşnikof fişeği, 119 tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet sikke ele geçirildi.

Projeli çalışma çerçevesinde daha önceki operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin tutuklandığı, son bir ayda ele geçirilen silah sayısının ise 75 olduğu bildirildi.

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