Video Yaşam Silahını bekçilere doğrulttu, ayağından vurularak yakalandı | Video
Silahını bekçilere doğrulttu, ayağından vurularak yakalandı | Video

Silahını bekçilere doğrulttu, ayağından vurularak yakalandı | Video

31.10.2024 | 14:42

Ümraniye'de denetim yapan çarşı ve mahalle bekçilerince kontrol için durdurulan motosikletin üzerindeki bir kişi silah çekerek kaçmaya çalıştı. Şüpheli polis ekipleri tarafından ayağından vurularak yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan şüpheli Osman Ş.'nin gasp suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ümraniye, İnkılap Mahallesinde 30 Ekim 2024 tarihinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda denetim sırasında çarşı ve mahalle bekçileri, yoldan geçmekte olan bir motosikletliyi durdurmak istedi. Ancak motosikleti kullanan kişi bir anda silahını çekerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak silahın namlusunu polislere çeviren şüpheli, açılan ateş sonucu ayağından vuruldu. Motosikletin arka selesinde oturan C.Ü.(48)'de gözaltına alındı. Olay yerini gören bir güvenlik kamerası hareketli anları kaydetti.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN TABANCA VE NARKOTİK MADDELER BULUNDU
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şüpheli Osman Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin üzerinden ruhsatsız olduğu belirlenen 9 mm çapında bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Diğer şüpheli C.Ü.'nün çantasında ise uyuşturucu bulundu.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ
Yapılan soruşturmada Osman Ş. hakkında daha önce işlediği bir gasp suçu nedeniyle toplam 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Diğer şüpheli C.Ü.'nün ise bir çok suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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