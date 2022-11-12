Silahla kendini eve kilitleyen şahıs 4 saatte ikna edildi | Video

Kocaeli’de eşiyle telefonda tartışan şahıs silahla kendini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin 4 saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edildi.

Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Dilek sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefonda eşiyle tartışan E.Ç kendini eve kilitledi. Kendine zarar vereceğini iddia eden şahısın eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 saatlik uğraşları neticesinde önce şahısın elindeki silah alındı, devamında şahıs ikna edilerek evden çıkarıldı.Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs hastaneye götürüldü.