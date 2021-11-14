Video Yaşam Silahla oynarken arkadaşını öldürdü!
Silahla oynarken arkadaşını öldürdü!

Silahla oynarken arkadaşını öldürdü!

14.11.2021 | 10:43

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İstanbul Eyüpsultan’da, gece yarısı arkadaşlarıyla alkol alarak sohbet eden yabancı uyruklu Muhammed K., eline aldığı tabanca parmağında çevirirken ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi arkadaşı Cumali Nas’ın başına isabet etti. 18 yaşındaki Cumali Nas hayatını kaybetti, Muhammed K. ise olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Kazayla oldu diyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Yabancı uyruklu oto tamircisi Muhammed K., (19) 12 Eylül 2021 günü saat 03.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Sakarya Mahallesi'nde alkol alarak sohbet ediyordu. Sohbet sırasında tabancasını çıkartarak parmağında çevirmeye başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi arkadaşı Cumali Nas'ın (19) başına saplandı. Nas, hemen hastaneye kaldırılırken, Muhammed K. kaçtı. Olay sırasında yanlarında bulunan bir arkadaşları, polise, "Muhammed, tabancayı eline aldı, parmağında çevirmeye başladı. Çevirirken tabanca bir anda ateş aldı. Cumali yere yığıldı, başından vurulmuştu." dedi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 suç kaydı olan Muhammed K'nın Sancaktepe'de izini buldu. Muhammed K. önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanarak sorguya alındı.

Kazayla olduğunu öne süren şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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