Video Yaşam Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video

Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video

Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video
23.05.2021 | 08:52

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Denizli’de 15 yaşındaki erkek çocuk, evdeki tabancayla oynadığı sırada annesini ayağından vurdu. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye götürülürken, çocuk ise gözaltına alındı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki H.N., evde bulunan silahla oynamaya başladı. O sırada H.N. silahın ateş alması sonucu annesi Y.N.'yi ayağından vurdu. Evde bulunan diğer aile üyeleri Y.N.'ye ilk müdahaleyi yaparak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri ayağından vurulan Y.N.'ye yaptığı müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri 15 yaşındaki H.N. ile evde konuşarak sakinleştirmeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve silahta inceleme yaptı. Olayın ardından H.N., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan anne Y.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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