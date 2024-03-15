Video Yaşam Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video
Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video

Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video

15.03.2024 | 10:17

Adana’da silahla rehin aldıkları iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı.

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Olay, 12 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Volkan T. (38) daha önceden mahalleden tanıdığı Recep Can Ç. (27) ve Doğan P. (29)'u kıraathaneye çağırdı.

Recep Can Ç. ile Doğan P., Volkan T.'nin çağırdığı kıraathaneye geldi. Bunun üzerine Volkan T. ve yanındaki Metincan Ç., Recep Can Ç. ile Doğan P.'yi silah zoruyla alıkoydu. Şüpheliler, alıkoydukları iki kişinin cep telefonu alarak silah zoruyla mobil bankacılık uygulamasını açtırdı. Daha sonra uygulamadan Yusuf Y.'nin (26) hesabında 200 bin TL gönderdi. Parayı arkadaşının hesabına gönderen Volkan T. daha sonra alıkoyduğu gençleri "Polise giderseniz, sizi buluruz" diye tehdit ederek bıraktı.

Alıkonulup silah zoruyla paraları alınan iki kişi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

"GASP BÜRODAN KAÇAMADILAR"
Gasp büro amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Kısa sürede silahla alıkoyan Volkan T., Metincan Ç. ve parayı gönderdikleri Yusuf Y.'in evlerini tespit etti.

Ekipler, şüphelileri saklandığı evlerine yaptığı operasyonla yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Volkan T. ile Metincan Ç. tutuklanırken para gönderdikleri Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Paranın aktarıldığı hesap ise bloke edildi.

Olayı azmettirdiği öne sürülen Mehmet Ali T.'yi ise yakalama çalışması devam ederken şüphelinin bir çok suçtan aranması olduğu öğrenildi.
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