Video Yaşam Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video

Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video

02.09.2022 | 13:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 03:09
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 02.09.2022 | 15:20
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 00:31
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 02.09.2022 | 13:08
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini ’beyin cerrahı’ diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2022 | 13:09
Alanya’da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 01:34
Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 02.09.2022 | 12:59
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 00:49
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 02.09.2022 | 12:25
Müge Anlı’da gündeme gelen ’DJ Gezgin’in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video 21:50
Müge Anlı’da gündeme gelen 'DJ Gezgin'in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video 02.09.2022 | 12:38
İstanbul’da ’torbacı’ operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 00:36
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 02.09.2022 | 12:12
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 03:52
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 02.09.2022 | 11:57
Çanakkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:09
Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.09.2022 | 11:31
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:48
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 02.09.2022 | 11:38
Ağrı’da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi | Video 01:13
Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi | Video 02.09.2022 | 11:31
Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar… | Video 00:36
Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar… | Video 02.09.2022 | 11:30
Tarsus’ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video 00:26
Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video 02.09.2022 | 09:48
Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video 01:16
Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video 02.09.2022 | 11:07
Eski DSP İlçe Başkanı’nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video 03:05
Eski DSP İlçe Başkanı'nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video 02.09.2022 | 10:17
Güngören’de kadına şiddet; sokak ortasında darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 03:11
Güngören'de kadına şiddet; sokak ortasında darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 02.09.2022 | 09:46
Son Dakika: Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş yakalandı! İşte Levent Göktaş’ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı | Video 02:43
Son Dakika: Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş yakalandı! İşte Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı | Video 02.09.2022 | 09:48
Son Dakika: İstanbul’da film gibi olay: Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:30
Son Dakika: İstanbul'da film gibi olay: Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı! O anlar kamerada | Video 02.09.2022 | 09:09
Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02:54
Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02.09.2022 | 08:29
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 01:42
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 02.09.2022 | 08:31

Kocaeli Gebze İlçesinde 31 Ağustos 2022 günü meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı İ.Ö yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.Ö sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Gebze İlçesinde 31 Ağustos 2022 günü meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayın zanlısı olarak aranan İ.Ö'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA