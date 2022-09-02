Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video

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Kocaeli Gebze İlçesinde 31 Ağustos 2022 günü meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı İ.Ö yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.Ö sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kocaeli Gebze İlçesinde 31 Ağustos 2022 günü meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayın zanlısı olarak aranan İ.Ö'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.