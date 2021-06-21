Silahları Gana’ya gönderecekti! Suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’dan Gana’ya silah göndermek isteyen bir kişi suçüstü yakalandı. 17 silah ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı İskender Paşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi tarafından bir kargo firması üzerinden Gana'ya silah gönderileceği yönünde bilgi aldı. Adrese yapılan baskında 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gana uyruklu W.O. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. "Silah Kaçakçılığı" suçundan arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.