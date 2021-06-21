Silahları Gana’ya gönderecekti! Suçüstü yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
10:12
01:03
Muğla'da işten eve uçarak dönen 'Yarasa adam' kamerada! 21.06.2021 | 10:50
16:30
09:05
00:49
Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.06.2021 | 09:50
02:32
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi | Video 21.06.2021 | 09:50
01:57
00:46
Silahları Gana’ya gönderecekti! Suçüstü yakalandı | Video 21.06.2021 | 09:51
06:10
İstanbul Kadıköy'de dut ağacı park halindeki otomobilin üstüne devrildi 21.06.2021 | 09:09
03:17
Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi | Video 21.06.2021 | 09:21
01:29
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi | Video 21.06.2021 | 09:07
01:51
03:06
00:34
Aydın'da korku dolu anlar! Selin geliş anı ve suya gömülen araçlar kamerada 21.06.2021 | 08:50
00:47
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 21.06.2021 | 08:42
02:10
Kısıtlama sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 21.06.2021 | 08:34
01:46
03:52
İzmir’de şebeke suyu içen çocukların baygınlık geçirdiği iddiası | Video 21.06.2021 | 08:34
00:36
Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı | Video 20.06.2021 | 16:31
İstanbul’dan Gana’ya silah göndermek isteyen bir kişi suçüstü yakalandı. 17 silah ele geçirildi.
İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı İskender Paşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi tarafından bir kargo firması üzerinden Gana'ya silah gönderileceği yönünde bilgi aldı. Adrese yapılan baskında 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gana uyruklu W.O. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. "Silah Kaçakçılığı" suçundan arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.