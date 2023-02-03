Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:40 İstanbul’da üç kişi; silahlarla ve çelik yeleklerle Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih Mahallesi'nde Y.B., A.O.A. ve H.F.B. isimli üç kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 14 mermi, iki çelik yelek ve çakar tertibatı ele geçirildi. Farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olan üç şüpheli de yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.