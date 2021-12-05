Video Yaşam Silahlı gaspçılar yakalandı | Video
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video

Silahlı gaspçılar yakalandı | Video

05.12.2021 | 11:29

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İstanbul Eyüpsultan’da bir iş yerine giren gaspçılar silah zoruyla önce kasadaki 30 bin lirayı alıp kaçtı. O anlar kamaralara yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri 2şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

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Göktürk Mahallesi Tülay Sokak üzerindeki ganyan bayisini işleten E.D, 21 Kasım 2021 akşam saat 21.45 sıralarında bayiyi kapatmayı planlıyordu. Bu sırada siyah maskeli kapüşonlu 2 kişi içeri girdi. İçlerinden biri E.D'ye silah doğrulttu ve kasadaki paraları istedi.

E.D., silah tehdidi üzerine kasadaki 30 bin lirayı soygunculara teslim etmek zorunda kaldı. Soyguncular parayı aldıktan sonra da silah göstererek E.D'yi tehdit etmeyi sürdürdü ve ganyan bayisinden ayrıldı. E.D., gasp olayının ardından hemen polisi arayarak yardım istedi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen hareket geçerek iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

2 GASPÇI TUTUKLANDI
Yapılan incelemenin ardından gasp olayını 8 suç kayıtlı Ozan K. (23) ve 6 suç kayıtlı Ahmet K'nın (26) gerçekleştirdiği belirlendi. Adreslerinin tespit edilmesinin ardından operasyon başlatan ekipler, Ozan K. ve Ahmet K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Aramada ise olay sırasında giydikleri mont, 2 ayakkabı, siyah bere, siyah boyunluk ve 11 mermi ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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