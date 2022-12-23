Video Yaşam Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video

Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video

23.12.2022 | 10:10

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Adana’da silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl mahallesinde geldi. İddiaya göre, komşu olan iki grup tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Onur G., ayağından yaralandı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis şüphelilerden birini yakalarken kaçan şüphelileri de arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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