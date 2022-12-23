Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video

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Adana’da silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.