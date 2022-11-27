Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Düzce'de artçı paniği | Video 27.11.2022 | 09:11
03:20
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video 27.11.2022 | 08:29
03:26
Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 27.11.2022 | 08:29
01:12
Düzce'de korkutan deprem | Video 27.11.2022 | 08:30
01:47
Silahlı kavgada mermi yoldan geçen aracın camına isabet etti | Video 27.11.2022 | 08:29
00:47
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama | Video 26.11.2022 | 23:06
01:37
İş yerine giren hırsız bilgisayarı böyle çaldı | Video 26.11.2022 | 20:54
04:28
00:24
Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.11.2022 | 16:54
02:52
Kartepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı | Video 26.11.2022 | 15:07
01:14
01:35
05:41
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 26.11.2022 | 12:17
00:21
Batman’da etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü | Video 26.11.2022 | 12:17
08:13
06:33
00:53
00:38
FETÖ operasyonunda 5 tutuklama | Video 26.11.2022 | 11:11
01:07
Kocaeli’de iki grup arasındaki silahlı çatışmada o sırada sokaktan geçmekte olan otomobilin ön camına mermi isabet etti. Silahlı kavgaya karıştığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.