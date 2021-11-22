Video Yaşam Silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti, mahalle savaş alanına döndü | Video
Silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti, mahalle savaş alanına döndü | Video

Silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti, mahalle savaş alanına döndü | Video

22.11.2021 | 16:13

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Silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki gencin, 11 günlük tedavisinin ardından hayatını kaybetmesi sonucunda ikamet ettiği mahallede aileler arasında kavga çıktı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavga öncesinde ise bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

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Olay, 10 Kasım günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5.Çamtepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş Tilki (17) ile aynı mahallede yaşayan İ.G. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte İ.G., evinden getirdiği av tüfeği ile Tilki'yi vurarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Tilki, kaldırıldığı hastanede 11 günlük tedavisinin ardından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ekiplerce İ.G.'yi arama çalışması başlatıldı.

İ.G.'NİN DEDESİNİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Bugün sabah saatlerinde ise yine 5.Çamtepe Sokak'ta İ.G.'nin dedesi İ.G.'nin evinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, fazla büyümeden ekiplerce söndürülürken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında evde olmayan dede İ.G., evinin yandığını görerek şok yaşadı. Dede İ.G. ile hayatını kaybeden Durmuş Tilki'nin yakınları arasında sözlü kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya çalıştı. Arayan giren çok sayıda polis ekipleri, tarafları biber gazı ve havaya ateş ederek ayırdı. Müdahale sonrasında gruplar ayrılırken zanlı İ.G. Afyonkarahisar'da, beraber kaçtığı Ö.A. (23) ise Denizli'de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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