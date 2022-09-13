Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video

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Tekirdağ Çorlu’da kendisine saldıran şahsın elinden silahı alan şahıs, tabancanın kabzasıyla kavga ettiği kişinin başına vurarak yaraladı. Kavgaya anında müdahale eden çevik kuvvet ekibi, olayda kullanılan silahı muhafaza altına aldı.
Tesadüfen olayı fark eden Çevik Kuvvet ekibi kavgaya müdahale ederek, silahı muhafaza altına aldı. M.S. gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan T.S.'ye de ilk müdahaleyi Çevik Kuvvet ekibi yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.