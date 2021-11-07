Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
01:00
Adana’da iş makinesi operatörü vurularak öldürüldü 07.11.2021 | 16:48
04:43
Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video 07.11.2021 | 16:46
03:33
04:43
Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor 07.11.2021 | 16:42
01:10
Silahlı market soyguncusu yakalandı | Video 07.11.2021 | 15:52
03:02
00:42
Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video 07.11.2021 | 15:09
06:31
Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı! 07.11.2021 | 14:18
01:07
Şişli'de mağaza kabininde turistin çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı 07.11.2021 | 14:13
01:37
Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı 07.11.2021 | 13:52
01:16
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı! 07.11.2021 | 13:40
01:48
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video 07.11.2021 | 12:41
02:51
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video 07.11.2021 | 12:41
00:50
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 07.11.2021 | 13:07
01:49
İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR'ı yağmalandı 07.11.2021 | 12:41
01:26
Şırnak dağları beyaza büründü 07.11.2021 | 12:34
00:56
Alanya polisi'nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını 07.11.2021 | 12:16
00:40
Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 07.11.2021 | 11:46
06:59
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler 07.11.2021 | 11:35
Konya'da bir market zincirinin şubesinden kasiyere tabanca gösterip kasadaki 2 bin 500 lirayı alıp kaçan cerrahi maske ve siyah şapkalı soyguncu Ömer Y. (21), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, geçen cuma günü saat 17.40'ta merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Cerrahi maske ve siyah şapkalı 1 kişi, markete girip, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki 2 bin 500 lirayı alıp kaçtı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, başta iş yerinin olmak üzere soyguncunun kaçtığı güzergahtaki yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucu soyguncunun Ömer Y. olduğu belirlendi. Ardından Ömer Y., evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ömer Y., ifadesinde borçları nedeniyle marketteki soygunu gerçekleştirdiğini belirterek, suçunu itiraf etti. Ömer Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.