Video Yaşam Silahlı saldırı anı ve pes dedirten sakinlik kamerada | Video
Silahlı saldırı anı ve pes dedirten sakinlik kamerada | Video

Silahlı saldırı anı ve pes dedirten sakinlik kamerada | Video

09.12.2021 | 10:24

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Sultangazi’de arabayla gelen bir kişi kaldırımda bekleyen şahıslara kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anında yolun bir tarafı can derdine düşerken, diğer tarafında bulunan vatandaşlar ise kılını bile kıpırdatmadan izledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.45 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf E. Kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada araçla gelen A.Y. ve M.Y., isimli şahıslar araç içiresinden tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada kaldırımda bulunan Yusuf E. bacağından vurulurken, yanında bulunan arkadaşları sağa sola kaçıştı. Saldırganlar ise aynı araçla kaçarak kayıplara karıştı.

YOLUN BİR TARAFI CAN DERDİNE DÜŞTÜ, DİĞER TARAFI KILINI BİLE KIPIRDATMADI
Saldırı sırasında kurşunların hedefi haline gelen taraflar ara sokaklara girerek canını kurtarmaya çalışırken, yolun karşı tarafından bulunanlar ise kılını bile kıpırdatmadı. Yolun diğer tarafında bulunan şahıslardan bir tanesi olay sırasında elini cebinden bile çıkartmazken, biri de kucağında bulunan çocuğunu bile sakınmadan olayı izledi.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Y. ve M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI VE PES DEDİRTEN SAKİNLİK KAMERAYA YANSIDI
Sultangazi'de yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçla gelen şahsın kurşun yağdırarak kaçtığı, kurşunların hedefi olan şahısların kaçışırken, yolun karşı tarafında bulunanların ise kılını bile kıpırdatmadan olayı izlediği görülüyor.

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