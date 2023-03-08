Silahlı saldırı düzenlemişlerdi! Operasyonla yakalandılar | Video 08.03.2023 | 14:33 İstanbul’da bir kişiye ve ofisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 26 Mayıs 2022 tarihinde S.T.G. isimli kişinin aracına ve ofisine yönelik düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, İzmir ve Kocaeli olmak üzere yedi ilde çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; üç ruhsatsız tabanca ve 60 mermi ele geçirildi. Yedi kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.