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Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

22.01.2023 | 08:40

Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre Uşak'ta İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bir aracın şüpheli olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ekipler araç sürücüsünün uğradığı silahlı saldırı sonucunda sürücü Osman Akyıldız'ın göğüs bölgesinden vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Akyıldız'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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