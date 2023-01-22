Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
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