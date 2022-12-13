Video Yaşam Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video
Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video

Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video

13.12.2022 | 15:07

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Ankara’da bir minibüs sürücüsü, aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Minibüs sürücüsünün saldırı sonucu kontrolünü kaybettiği aracıyla boş araziye savrulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Altındağ ilçesi Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 'Ulus - Yeniyol' güzergahında minibüsçülük yapan Osman E.,(60) aracıyla yol üzerinde durduğu sırada bilinmeyen bir sebepten ötürü silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle aracının kontrolünü kaybeden Osman E., yokuş aşağı savrulmaya başladı. Metrelerce sürüklendikten sonra boş bir araziye devrilen minibüsü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından ve omzundan yaralanan Osman E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken minibüste yolcu bulunmaması ve yolun boş olması ise olası bir felaketin önüne geçti.

"İKİ BACAĞINDAN VURULDUĞU İÇİN ARACININ KONTROLÜNÜ SAĞLAYAMAMIŞ"
Olayın tanıklarından Çelebi Duman, büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Atölyede çalıştığımız sırada silah sesleriyle irkildik. Neler olduğunu görmek için dışarıya çıktık. Dolmuş geriye doğru geliyordu. Dolmuş çukura düştü. Biz de sürücüye ilk yardımda bulunduk. Kendisini vuranları tanımadığını söyledi bize. Bacaklarından ve omzundan vurulmuştu. Ambulans gelince araçtan çıkardık. Kazanın olduğu yerin 100 metre ilerisinde vurmuşlar. İki bacağından vurulduğu için aracının kontrolünü sağlayamamış. Yüksek seste gürültü duymuştuk. Vuran kişiyi görmedik. Dolmuşta da kimse yoktu. Kalabalıktır diye korkmuştuk. Dolmuşun içi boştu" ifadelerini kullandı.

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