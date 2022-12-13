Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video

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Ankara’da bir minibüs sürücüsü, aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Minibüs sürücüsünün saldırı sonucu kontrolünü kaybettiği aracıyla boş araziye savrulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"İKİ BACAĞINDAN VURULDUĞU İÇİN ARACININ KONTROLÜNÜ SAĞLAYAMAMIŞ"
Olayın tanıklarından Çelebi Duman, büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Atölyede çalıştığımız sırada silah sesleriyle irkildik. Neler olduğunu görmek için dışarıya çıktık. Dolmuş geriye doğru geliyordu. Dolmuş çukura düştü. Biz de sürücüye ilk yardımda bulunduk. Kendisini vuranları tanımadığını söyledi bize. Bacaklarından ve omzundan vurulmuştu. Ambulans gelince araçtan çıkardık. Kazanın olduğu yerin 100 metre ilerisinde vurmuşlar. İki bacağından vurulduğu için aracının kontrolünü sağlayamamış. Yüksek seste gürültü duymuştuk. Vuran kişiyi görmedik. Dolmuşta da kimse yoktu. Kalabalıktır diye korkmuştuk. Dolmuşun içi boştu" ifadelerini kullandı.