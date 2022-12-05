Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde elinde tabanca ile girdiği bir markette önce kasadaki paraları isteyen soyguncu, market çalışanının geçirdiği şokla tepki vermemesi üzerine silahını peş peşe ateşleyerek kaçtı, şans eseri kurşunların isabet etmediği market çalışanı canını zor kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan tüm bu anlar ise markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.