Video Yaşam Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video

Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video

05.12.2022 | 14:18

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde elinde tabanca ile girdiği bir markette önce kasadaki paraları isteyen soyguncu, market çalışanının geçirdiği şokla tepki vermemesi üzerine silahını peş peşe ateşleyerek kaçtı, şans eseri kurşunların isabet etmediği market çalışanı canını zor kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bulunan bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı.

Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan tüm bu anlar ise markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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