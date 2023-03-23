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Silahlı yaralama ve yağma şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı | Video

Silahlı yaralama ve yağma şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı | Video

23.03.2023 | 11:13

Denizli’de silahlı yaralama ve yağma olayına karışan 7 şüpheli, yapılan operasyonda kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden biri ise balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; silahlı yağma ve yaralama olayına karışan şüphelilerin yakalanması için Cinayet Büro ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yerini tespit eden ekipler, binanın etrafını çevirerek operasyonu gerçekleştirdi. Polisin geldiğini gören gurubun başı Mesut Ü., balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yakayı ele verdi. Yakalanan toplamda 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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