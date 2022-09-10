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OTOMATİK OYNAT
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Silahlı yol verme kavgasına iki gözaltı | Video 10.09.2022 | 15:21
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Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı | Video 10.09.2022 | 15:16
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Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi | Video 10.09.2022 | 14:07
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2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 10.09.2022 | 13:36
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Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video 10.09.2022 | 13:26
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Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 10.09.2022 | 11:50
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Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:35
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İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:33
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600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 10.09.2022 | 11:33
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Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 10.09.2022 | 11:32
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Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 10.09.2022 | 11:29
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Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 10.09.2022 | 10:04
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Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2022 | 09:38
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Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.09.2022 | 09:05
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Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner'e konuk oldu! | Video 09.09.2022 | 23:44
İstanbul’da iki kişinin yaralandığı yol verme kavgasında silahla ateş eden iki kişi; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.