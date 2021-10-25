Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video

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Şile otobanında yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Şile otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş yolun diğer şeridinde seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken kaza anı bir başka aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulması ve diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.