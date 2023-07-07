Şile otobanında makas atan sürücü motorcuyu sürükledi | Video 07.07.2023 | 16:20 Şile otobanında makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu. Makas attığı esnada yanında seyir eden motosikletlinin sürüklenmesine neden olan şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 22.12 sıralarında Şile otobanında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak araç süren sürücü trafiği tehlikeye soktu. Makas atarak ilerleyen sürücü yanında seyir halinde olan motosikletli sürücüyü de yan şeride sürükledi. O anlar ise arkada seyir eden otomobildekiler tarafından görüntülendi.