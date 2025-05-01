Şile'de büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran alev alev yandı | Video
Şile'de gözlemeci olarak faaliyet gösteren restoranda çıkan yangın bitişiğinde bulunan 5 gözlemeciye daha sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın neticesinde işletmelerde büyük çapta maddi hasar oluşurken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan Fuat Aytemiz, "Allah'a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Biz burada gözleme işi yapıyoruz. Yangın en altta dükkandan başlamış. Burada Erkan diye bir arkadaşımız var, gece burada kalıyorlar. O fark etmiş Allah'tan. Ben evdeydim, komşular aradı, geldik. Çok şükür bir şey yok şu anda, müdahale ediyorlar." dedi.
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