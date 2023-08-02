Şile'de denizde bulunan top mermilerinin imha anı kamerada | Video

Şile Sofular Köyü'nde sahilde denizde bulunan top mermileri, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'nın (SAS) aldığı kararla ekipler tarafından imha ediliyor. Geçen cuma günü deniz tabanında belirlenen top mermileri, SAS timleri tarafından bölgede yapılan taramalardan sonra karaya çıkarılmış ve yerleşim yerleri ile plajın da bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlamıştı. O tedbirler eşliğinde sabah saatlerinde top mermilerinin imha edilmesi için çalışma başlatıldı.