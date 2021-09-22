Şile'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video
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İstanbul Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.