Şile’de korku dolu anlar: Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video

Şile’de kano ile denize açıldıktan sonra sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle kıyıya çıkamayan iki kişiyi Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı sahil ekipleri kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Şile Akçakese Mahallesi'nde bulunan sahilde saat 10:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kano tutkunu iki kişi denize açılınca aniden bastıran yağış ve rüzgar nedeniyle bölge yakınında bulunan İmrenli koyuna sığındı. İmrenli mahallesi Kesikkaya koyuna sığınarak karaya çıkmayı başaran iki kano tutkunu bölgenin sarp kayalık olması sebebiyle karayoluna çıkamadı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine giderek mahsur kalan iki kişiyi ve kanoyu kendi botlarına alarak kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.