Video Yaşam Şile'de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video
Şile'de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video

Şile'de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video

16.01.2022 | 09:46

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ŞİLE liman yolunda ilerleyen yaşlı ve engellileri taşıyan İETT otobüsüne dev dalgalar çarptı. Camların da kırılmasıyla otobüsteki engelli ve yaşlılar korku dolu anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şile'de bulunan engelliler kampına, İETT otobüs tahsis etti. Kapta kalan yaşlı ve engelliler zaman zaman çeşitli etkinliklere götürülmek için o otobüsle seyahat ediyordu. Şile Engelliler Kampı yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü Şile liman turu düzenledi. İçerisinde yaşlı ve engellilerin bulunduğu otobüs, limanın sonuna doğru hareket etti. Havanın etkisiyle dalgalar dalgakıranı aşarak İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

DÜN BU YOL RESMEN DALGALARLA KAPANMIŞTI
Balıkçı Adem Aygün, Ben bu otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır görüyorum. O otobüsle engelli vatandaşları getiriyorlar. Refakatçiler de geliyor yanlarında. Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı, o kadar kuvvetli bir fırtına vardı dedi.

Balıkçı Ramazan Aygün ise, Normalde burada bir otobüs hattı yok. Büyükşehir'e ait kafe var oraya getiriyorlar. Otobüs dün buradan geçti. Burasının fırtınası kuvvetli, buradaki dalgakıran da yetersiz diye konuştu. Balıkçı Oğuz Gökçür de Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'İçindeki kişi öldü' dedim dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şile Limanı'na gelen otobüse, dalgakıranı aşan dalganın vurduğu görülüyor. Otobüs şoförü, dalganın çarpmasının ardından otobüsü çevirerek, limandan uzaklaşmaya çalışıyor. O sırada dalgalar bir kez daha otobüse ulaşıyor.

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