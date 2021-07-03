Şile’de sağanak yağış hayatı felç etti | Video
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 03.07.2021 | 17:08
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İstanbul Şile'yi sağanak vurdu! Mahalle sular altında kaldı 03.07.2021 | 16:06
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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı 03.07.2021 | 16:46
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SON DAKİKA: Ankara'da hortum dehşeti! Korku dolu anlar kamerada... 03.07.2021 | 15:59
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Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları kamerada 03.07.2021 | 15:41
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Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet son yolculuğuna dualara uğurlandı 03.07.2021 | 13:59
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Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet son yolculuğuna dualarla böyle uğurlandı 03.07.2021 | 13:28
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İstanbul Şile’de sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evleri ise su bastı. Detaylar A Haber’de…