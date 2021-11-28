Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video

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İstanbul’un Şile ilçesindeki bir evde kaçak ekilen 94 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alınırken, evde bulunan samuray kılıcı, satır, dikenli beyzbol sopası ve palalara el konuldu.
Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 32 yaşındaki D.B. isimli bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. İlçe polisince önceki gün Şile Çavuş Mahallesinde söz konusu eve yapılan baskında D.B. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının uyuşturucu serasına dönüştürdüğü diğer evinde yapılan baskında ise saksılara ekili halde 88'i yaş, 6'sı kurutulmuş toplam 94 kök Hint keneviri, 308 gram esrar, daralı ağırlığı 13.5 gram gelen kenevir tohumu, sarılı halde 9 gram gelen 3 parça narkotik madde, 1 samuray kılıcı, 1 zırh satır, 1 dikenli beyzbol sopası, 2 pala, 2 tane madde öğütücü ve bir hassas dijital tartı ele geçirildi.
Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde kenevirlere ve diğer narkotik maddelere el konulurken, yakalanan D.B. ise ifadesi alınmak üzere Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şile Polis Merkezi'ne götürüldü. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.