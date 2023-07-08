Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı | Video
Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.
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