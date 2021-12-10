Video Yaşam Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video
Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video

Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video

10.12.2021 | 17:37

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Şili'nin güneyindeki Chiloe Adası'nda çıkan orman yangınında 120'den fazla ev kullanılamaz hal gelirken, en az 500 kişi tahliye edildi.

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