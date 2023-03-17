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Silifke'de dolu yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı | Video

Silifke'de dolu yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı | Video

17.03.2023 | 15:42

Mersin'in Silifke ilçesi yağan dolu ile beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Mersin'de yer yer yağış etkili oluyor. Şehir genelinde etkili olan yağış, Silifke ilçesinde dolu olarak kendini gösterdi. Dolu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da üstü kapalı alanlara sığındı. Bazı sürücüler araçlarını kartonlarla örterek doludan korudu. Özellikle Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerinde etkili olan dolu yağışının bazı meyve ağaçlarına zarar verdiği öğrenildi. Dolu yağışı kısa sürede çevreyi de beyaza bürüdü.

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