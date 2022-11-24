Silifke'de yağışla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı | Video

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Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, bahçeler zarar gördü, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
İlçe merkezi başta olmak üzere Kabasakallı, Atayurt, Arkum, Kurtuluş, Sökün, Çeltikçi,Bbahçe, Taşucu, Gülümpaşalı, Bolacalı, Burunucu, Ulugöz, Sarıcalar, Sayağzı, Demircili, İmamlı ve Yenibahçe, mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.