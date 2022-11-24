Silifke'de yağışla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı | Video

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, bahçeler zarar gördü, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Silifke ilçesinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve saatte metre kareye 38 kilogram yağışın düştüğü ilçede cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanak nedeniyle Atatürk evi ve çevresi tamamen yağmur suyu ile dolarken, Taşucu mahallesinde bir çok iş yeri çamurlu suyun altında kaldı. Yağmurun durmasının ardından iş yeri sahipleri ve çalışanları dükkanlarının içindeki suyu temizlemeye başladı. İlçe genelinde etkili olan sağanağın ardından dolu da aniden bastırdı. Dolu nedeniyle Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş mahallesindeki limon ve çilek bahçelerinde zarar oluştu.İlçe merkezi başta olmak üzere Kabasakallı, Atayurt, Arkum, Kurtuluş, Sökün, Çeltikçi,Bbahçe, Taşucu, Gülümpaşalı, Bolacalı, Burunucu, Ulugöz, Sarıcalar, Sayağzı, Demircili, İmamlı ve Yenibahçe, mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.