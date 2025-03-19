Silikon maskeli 2 şüpheli kalaşnikofla yakalandı! O anlar kamerada | Video 19.03.2025 | 10:43 Adana polisi, yüzlerine insan sureti silikon maske takıp kalaşnikof ve tabancayla saldırıya gittiklerini değerlendirdiği 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Kovalamacada polis aracına çarpıp yakalanan şüpheliler o anları ise güvenlik kameralarına yansırken onlarla bağlantılı 2 şahıs daha gözaltına alındı 4'üde tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye görevini icra ettiği sırada insan sureti silikon maske takan şüphelilerin olduğu motosikleti fark etti. Bunun üzerine ekip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C. G. (19) polisi ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca da polis, Yeşiloba Mahallesinde şüphelinin geldiği istikameti ekip otosuyla kapattı. Motosiklet polis aracına çarpınca 2 şüpheli de düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden AK-47 piyade tüfeği, uzun şarjörlü ruhsatsız tabanca ve insan sureti slikon maske ele geçirildi.Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs daha operasyonla yakalandı.Şüphelilerden C.G. ifadesinde, "Üzerimde silahlar var diye korktum bundan dolayı kaçtım. Silahları seviyorum, merakım vardı. Ondan taşıyorum, herhangi bir eyleme gitmiyordum" dediği öğrenildi.Diğer şüpheli A. A.'da, "Silaha merakımız var, tanımadığımız birinden satın aldık. Denemeye giderken polise yakalandık" diyerek kendilerini savundu.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.