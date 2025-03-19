Silikon maskeli 2 şüpheli kalaşnikofla yakalandı! O anlar kamerada | Video
Adana polisi, yüzlerine insan sureti silikon maske takıp kalaşnikof ve tabancayla saldırıya gittiklerini değerlendirdiği 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Kovalamacada polis aracına çarpıp yakalanan şüpheliler o anları ise güvenlik kameralarına yansırken onlarla bağlantılı 2 şahıs daha gözaltına alındı 4'üde tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs daha operasyonla yakalandı.
Şüphelilerden C.G. ifadesinde, "Üzerimde silahlar var diye korktum bundan dolayı kaçtım. Silahları seviyorum, merakım vardı. Ondan taşıyorum, herhangi bir eyleme gitmiyordum" dediği öğrenildi.
Diğer şüpheli A. A.'da, "Silaha merakımız var, tanımadığımız birinden satın aldık. Denemeye giderken polise yakalandık" diyerek kendilerini savundu.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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