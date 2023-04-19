Silivri hortum cep telefonu kamerasında | Video
Silivri’ de gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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