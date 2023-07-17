Silivri'de acı olay! Gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti | Video
SİLİVRİ'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Babaları tarafından gölden çıkarılan çocuklardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Sinir krizi geçiren anne, çocuklarını son kez öptü ve uzun süre başlarından ayrılamadı.
"LÜTFEN ABİ GEL, YARDIM ET"
Aile yakını Aziz Erbaş, "Bu arkadaşlar babamın aile dostlarıydı, Suriyeliler. Kendileri saat 17.30 gidi babamı aradılar, 'Lütfen abi gel, yardım et' dediler. Bize konum göndermelerini istedik. Yaklaşınca konuma ve jandarmayı görünce, anladık gölde boğulduklarını. Çocuğun birini babası çıkartmış. İkisini de su arama ekipleri çıkarttı" dedi.
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