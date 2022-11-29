Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video

Silivri'de yola aniden fırlayan ata otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza da araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz akşam saatlerinde Silivri-Gazitepe yolu üzeri Halk Eğitim merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K.'ın kullandığı otomobil yola fırlayan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinde çıkarıldı. Sürücü ve diğer yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, atta telef oldu.