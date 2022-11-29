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OTOMATİK OYNAT
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Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 09:50
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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:45
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Acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor | Video 28.11.2022 | 16:37
Silivri'de yola aniden fırlayan ata otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza da araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.