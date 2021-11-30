Video Yaşam Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video
Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video

Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video

30.11.2021 | 10:28

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Şiddetli rüzgar bir evin çatını yerinden sökerek uçurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Lodos İstanbul'da hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Çatının sökülme uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının yerinden söküldüğü ve uçtuğu görülüyor.

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