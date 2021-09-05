Silivri'de fabrika yangını! İşte yeni görüntüler | Video

Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikanın da dün yandığı ileri sürüldü.