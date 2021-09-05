Silivri'de fabrika yangını! İşte yeni görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
00:56
06:25
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti | Video 05.09.2021 | 11:13
04:23
Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler | Video 05.09.2021 | 11:19
02:07
7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video 05.09.2021 | 11:00
01:00
Otobüsteki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 05.09.2021 | 10:41
01:38
1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video 05.09.2021 | 10:41
01:46
00:26
Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada | Video 05.09.2021 | 10:11
02:00
Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı | Video 05.09.2021 | 10:11
05:18
02:25
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 05.09.2021 | 09:54
00:18
00:28
Silivri'de fabrika yangını! İşte yeni görüntüler | Video 05.09.2021 | 09:55
00:43
Kadıköy’de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2021 | 09:48
00:20
04:28
Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video 05.09.2021 | 09:34
01:47
Arnavutköy’de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 05.09.2021 | 09:36
00:59
Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 05.09.2021 | 09:18
Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikanın da dün yandığı ileri sürüldü.