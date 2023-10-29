Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video
Silivri'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Geri dönüşüm tesisi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, plastik atık geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenini araştırmak için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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