Video Yaşam Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video

29.10.2023 | 09:41

Silivri'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Geri dönüşüm tesisi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın saat 03.30 sıralarında Silivri Büyük Kılıçlı Köyü'nde bulunan bin metrekarelik bir tesiste meydana geldi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, plastik atık geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenini araştırmak için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silivri’de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 02:53
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 29.10.2023 | 09:41
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 02:54
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 29.10.2023 | 09:40
Kapadokya’da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 04:32
Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2023 | 09:08
Silopi’de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 06:25
Silopi'de 10 bin kişiyle fener alayı düzenlendi | Video 29.10.2023 | 08:37
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 04:21
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi | Video 29.10.2023 | 08:38
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 02:10
Van’da kanlı tutulması görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:37
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:27
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.10.2023 | 08:38
İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video 01:54
İstanbul Emniyeti’nden 100. Yıl klibi! İstanbul Polisi; cesaret, sonsuzluk ve kararlılık mesajı verdi | Video 29.10.2023 | 00:15
AK Parti’den Cumhuriyet paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video 01:20
AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video 28.10.2023 | 22:38
’Büyük Filistin Mitingi’nde mahşeri kalabalık | Video 00:41
'Büyük Filistin Mitingi'nde mahşeri kalabalık | Video 28.10.2023 | 16:25
Gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi | Video 04:28
Gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi | Video 28.10.2023 | 15:02
Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video 00:27
Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video 28.10.2023 | 15:05
Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video 01:25
Kafede jel yakıtlı ocak patladı: 1 yaralı | Video 28.10.2023 | 15:02
Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video 00:15
Yurtta kalan kız öğrencilere sözlü tacizde bulunan iki kişi gözaltına alındı | Video 28.10.2023 | 12:38
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:44
Markette kasiyeri defalarca yumrukladı! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2023 | 14:29
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 00:10
Kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti | Video 28.10.2023 | 13:41
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 00:38
Modifiyeli araçlardan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi | Video 28.10.2023 | 13:03
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 01:17
3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 28.10.2023 | 12:47
İzmir’deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 00:22
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31
Mersin’de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:59
Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 28.10.2023 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA