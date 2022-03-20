Video Yaşam Silivri’de kartpostallık kar manzaraları | Video
Silivri’de kartpostallık kar manzaraları | Video

Silivri’de kartpostallık kar manzaraları | Video

20.03.2022 | 09:28

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İstanbul yeniden kar fırtınasının etkisi altına girerken Silivri'de dron ile kaydedilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Deniz, kar ve günbatımının eşsiz uyumu kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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Silivri Semizkumlar Mahallesi'nde dron pilotu Yusuf Demir'in çektiği kış manzarası görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Beyaza bürünen ilçe gün batımı manzarası ile birlikte kartpostallık kareler oluşturdu. Sahilde kaydedilen görüntülerde beyaza bürünen iskele masalsı görüntüler oluşturdu. Yazın denize girmek için vatandaşların rağbet gösterdiği Semizkumlar sahil ıssız ve beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

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