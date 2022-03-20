Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
01:40
Sultangazi'de otomobil alev topuna döndü | Video 20.03.2022 | 11:49
01:53
Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video 20.03.2022 | 11:21
01:21
00:20
İstanbul Boğazı’nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada | Video 20.03.2022 | 11:21
00:27
Otomobili kamyonet gibi görenler hayrete düşürdü | Video 20.03.2022 | 11:20
00:38
Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı | Video 20.03.2022 | 10:24
01:04
Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı | Video 20.03.2022 | 10:31
00:32
Sokak ortasında makasla öldürdüler | Video 20.03.2022 | 10:45
00:22
Eski eşini balkonda vurdu | Video 20.03.2022 | 10:37
02:04
Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 20.03.2022 | 10:24
02:15
Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.03.2022 | 10:31
00:24
00:26
Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü | Video 20.03.2022 | 10:10
01:54
Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi | Video 20.03.2022 | 09:51
01:04
Soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi, görüntüler viral oldu | Video 20.03.2022 | 09:51
00:26
Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada | Video 20.03.2022 | 09:51
02:59
Silivri’de kartpostallık kar manzaraları | Video 20.03.2022 | 09:28
01:28
Yoğun karda yaşlı kadının imdadına yetiştiler | Video 20.03.2022 | 09:16
02:32
Kars'ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı | Video 20.03.2022 | 09:06
İstanbul yeniden kar fırtınasının etkisi altına girerken Silivri'de dron ile kaydedilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Deniz, kar ve günbatımının eşsiz uyumu kartpostallık manzaralar oluşturdu.