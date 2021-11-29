Silivri'de lodos etkili oldu; sahil sular altında kaldı | Video

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SİLİVRİ'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların da etkisiyle Silivri Sahili Eski Festival Alanı mevkinde bulunan yürüyüş yolu sular altında kaldı.
SAHİL DENİZ ANALARIYLA DOLDU
Silivri'de şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Lodosun etkisiyle dev dalgalar oluşurken, dalgaların etkisiyle yürüyüş yolu da deniz analarıyla doldu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin halatları ise şiddetli lodos nedeniyle koptu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin güvertelerinin içi sularla doldu.