Video Yaşam Silivri'de öfkeli koca dehşeti! Önce eşini vurdu, sonra intihar etti
Silivri'de öfkeli koca dehşeti! Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

Silivri'de öfkeli koca dehşeti! Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

31.10.2021 | 14:43

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SİLİVRİ'de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, Kınalı mevkii Eslem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sinan Topçu (69), bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte sabah pazara gitti. Pazarda tartışmaya başlayan çift, alışverişin ardından eve döndü. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu, daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Eve giren ekipler karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin evdeki incelemeleri sürüyor.

"ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN BİR OLAY OLMADI"
Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi.

"BİR KIZI BİR OĞLU VARDI"
Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.

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