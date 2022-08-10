Silivri'de sel...Yoğun yağış sonrası ilçe sular altında kaldı | Video

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Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.