Video Yaşam Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video
Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video

Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video

20.05.2024 | 12:01

İstanbul’un Silivri ilçesinde maddi sıkıntıları olan vatandaşlara yüksek faizle para verip karşılığında tapu senedi alan çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir tefecilik soruşturmasına ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetmek veya üye olmak, nitelikli dolandırıcılık" suçları çerçevesinde faaliyet gösteren, elebaşılığını Tanju A.'nın yaptığı çetenin tüm üyelerini teknik ve fiziki takibe alındı.

Mali sıkıntıları olan vatandaşları ağlarına düşürüp onlara borç para vererek karşılığında teminat isteyen tefecilerin, söz konusu teminatları tapu müdürlüklerinde devir işlemlerini yaptırarak taşınmaz satışı olarak gösterdikleri saptandı. Daha sonra çeşitli bankalarda taşınmaz satışlarına istinaden müşteki şahısların hesaplarına para gönderilerek aynı gün içerisinde çektirip tekrar parayı kendisine getirmesini sağlayan tefecilerin, elebaşı Tanju A. tarafından müşteki şahıslara tehdit ve şantaj yöntemiyle borç para vererek taşınmazlarına el koydukları anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda, 9 şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanılarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım-satım sözleşmesi, 1 sözleşme ve 14 fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Polis ekipleri, diğer 4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürürken, gözaltındaki çete üyelerinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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