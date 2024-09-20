Silivri'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı | Video
Silivri'de 2 adrese yapılan operasyonlarda 156,53 uyuşturucu madde, 44 adet elektronik sigara, 3 bin 178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet hazırlanmış dolu makaron, 6 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli de gözaltına alındı.
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